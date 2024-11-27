“شقو شبنش مراكش”: تفاصيل مثيرة عن الجزء الثاني من العمل السينمائي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم “شقو” في دور العرض، أعلن صناع العمل عن بدء التحضيرات لجزء ثاني يحمل عنوان “شقو شبنش مراكش”. يعود النجمان عمرو يوسف ومحمد ممدوح لتقديم جزء جديد من هذه المغامرة المشوقة، وسط ترقب كبير من الجمهور.

عودة الأبطال:

عمرو يوسف ومحمد ممدوح: أكد النجمان عمرو يوسف ومحمد ممدوح مشاركتهما في الجزء الثاني من فيلم “شقو”، حيث بدآ بالفعل جلسات التحضير للعمل.

نجاح الجزء الأول: يُعزى قرار إنتاج جزء ثاني من الفيلم إلى النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي حصد إيرادات عالية وحاز على إعجاب الجمهور.

تفاصيل عن الجزء الثاني:

عنوان جديد: يحمل الجزء الثاني عنوان “شقو شبنش مراكش”، مما يشير إلى تغير في الأحداث والمكان.

طاقم عمل متميز: يضم العمل نخبة من النجوم، منهم دينا الشربيني، وأمينة خليل، والنجمة الكبيرة يسرا.

مراحل الإنتاج: يجري حالياً ترشيح باقي أبطال العمل، وسيتم تحديد موعد نهائي للتصوير قريبًا.

التأليف والإخراج والإنتاج: يكتب العمل وسام صبري، ويخرجه كريم السبكي، ويعرضه أحمد السبكي.

نجاحات سابقة للفنانين:

أولاد رزق: قبل فيلم “شقو”، شارك عمرو يوسف ومحمد ممدوح في الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق”، الذي حقق نجاحاً كبيراً وحصد إيرادات قياسية.

تصوير في الرياض: تم تصوير جزء من فيلم “أولاد رزق 3” في مدينة الرياض، مما أضاف بعداً جديداً للعمل.

هذا ويعود فريق عمل فيلم “شقو” بجزء جديد ومثير، حيث يجمع العمل بين نجوم الصف الأول في السينما المصرية. يتوقع الجمهور أن يحقق الجزء الثاني نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول، وأن يقدم تجربة سينمائية ممتعة ومشوقة.