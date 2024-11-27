هانزي فليك يتلقى أنباء سارة قبل موقعة لاس بالماس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - تلقى هانزي فليك، مدرب برشلونة، أنباء سارة، أثناء تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، تحضيراً لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني، السبت المقبل.

وكان لامين يامال تعرض لإصابة على مستوى الكاحل حرمته من التواجد رفقة برشلونة، خلال المباريات الماضية، حيث غاب عن 3 مباريات (ريال سوسيداد، سيلتا فيجو، ستاد بريست).

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن لامين يامال عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأفادت الصحيفة، أن المدافع رونالد أراوخو، شارك كذلك في التدريبات الجماعية، ومن المحتمل تواجده في المباراة المقبلة.

ويغيب أراوخو عن صفوف برشلونة، بسبب إصابة بالركبة، تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلاده، الأوروجواي، في بطولة كوبا أمريكا 2024.