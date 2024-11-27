إسدال الستار عن فعاليات دورة الإحصائيين الدولية لكرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أسدل امس الستار على دورة تأهيل الإحصائيين الدولية التي نظمها الاتحاد العماني لكرة السلة، تحت إشراف وإدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة والتي نفذت بمقر الاتحاد خلال الفترة من 26 - 27 نوفمبر الجاري وقدمتها المحاضرة الدولية الأردنية مرح نايف عبد الرحمن بمشاركة 10 إحصائيين ممن اجتازوا المرحلة الاولى من الدورة التي أقيمت تدريباتها واختباراتها عبر الاتصال المرئي وانتهت في 22 نوفمبر .

وفي هذا الجانب قال المهندس خلفان بن صالح الناعبي : الدورة مهمة جدا وتأتي ضمن خطط الاتحاد لتطوير منظومة اللعبة وتأهيلهم التي تتكون من المدربين والحكام والاحصائين، ودورة الاحصاء الدولية هي في إطار التعاون مع الاتحاد الدولي لتأهيل عدد من 10 من الفنيين في مجال الاحصاء الذي يعد الركن الأساسي للمعلومات الدقيقة في المباريات والتي يستفيد منها الصحفيون والمدربون، مشيدا بانضباط المتدربين وحرصهم على الاستفادة من برنامج الدورة التي تؤهل من يجتاز الاختبارات للمشاركة في المباريات المحلية والدولية الإحصائيين . فيما قال سعيد الحبسي رئيس لجنة المسابقات عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة: الدورة ضمن اهتمامات اتحاد كرة السلة لرفع المستوى الفني للإحصاء في المسابقات المحلية، والارتقاء بها نحو الأفضل دائما، من خلال تدريب المشاركين وتأهيلهم للحصول على الرخصة الدولية للإحصاء المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة موضحا أن لجنة الإحصاء تقوم بعملية الإحصاء الدقيق في مباريات السلة، حيث إن عملية الإحصاء مهمة جدا وتمكن المتابعون والإعلاميون والمراقبون من تحديد أفضل اللاعبين في مختلف النواحي الفنية، كما أنها مهمة للمدربين ولمساعدة الصحفيين في تحليل جزئيات المباريات.