انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-5-1446 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباين سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-5- 1446 أمام مختلف العملات الأجنبية؛ حيث سجل سعر الين الياباني مقابل الريال اليوم 0.0244 ريال، فيما استقر سعر الدولار الأمريكي عند آخر مستوياته 3.7500 ريال.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500 ريال.

سعر الين الياباني مقابل الريال السعودي اليوم 0.0244 ريال.

سعر الريال مقابل الدولار الأسترالي

- سعر الدولار الأسترالي مقابل الريال السعودي اليوم 2.4249 ريال.

- سعر الروبية الهندية مقابل الريال السعودي اليوم 0.0444 ريال.

سعر الريال مقابل اليورو

- سعر اليورو مقابل الريال اليوم 3.9307 ريال.

- سعر الريال البرازيلي مقابل الريال السعودي اليوم 0.6462 ريال.

سعر الريال مقابل الدولار الكندي

سعر الدولار الكندي مقابل الريال السعودي اليوم 2.6674 ريال.

سعر اليوان الصيني مقابل الريال السعودي اليوم 0.5166 ريال.

سعر الكرون الدنماركي مقابل الريال السعودي اليوم 0.5269 ريال.

سعر الريال مقابل الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال اليوم 4.7116 ريال.

سعر الفرنك السويسري مقابل الريال اليوم 4.2251 ريال.

سعر الجنيه القبرصي مقابل الريال السعودي اليوم 6.7162 ريال.

سعر الريال مقابل الروبل الروسي