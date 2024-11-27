بث مباشر لعبة القوة الجوية وألتين أسير اليوم في دوري أبطال آسيا 2

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رياض - احمد صلاح - وتتجه أنظار الملايين من محبي كرة القدم في الوطن العربي اليوم نحو ملعب عشق أباد لمشاهدة المباراة القوية التي تجمع بين القوة الجوية وألتين أسير في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 .

بث مباشر لعبة القوة الجوية وألتين أسير اليوم في دوري أبطال آسيا

ويرفع القوة الجوية شعار لا بديل عن الفوز سعياً لتحقيق النقاط الثلاث التي تؤهله للمنافسة على بطاقتي التأهل الى الدور الثاني، ويحتل الصقور المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، حقق خلالهما انتصارين وتعادلين.

بينما يتذيل ألتين أسير جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

موعد مباراة القوة الجوية وألتين أسير اليوم في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة القوة الجوية وألتين أسير اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان والعراق وسوريا والصومال، كما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

بينما سيكون موعد المباراة بتوقيت الإمارات-أبوظبي عند الساعة السادسة مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية وألتين أسير اليوم في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة أحداث مباراة القوة الجوية وألتين أسير اليوم عبر القنوات الآتي:-