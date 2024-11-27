انت الأن تتابع خبر ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي ورونالدو فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسجل ليفاندوفسكي هدفين ليقود برشلونة لتحقيق انتصار عريض على ضيفه بريسنت الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات وأرقام كرة القدم أصبح روبرت ليفاندوفسكى ثالث لاعب يصل إلى 100 هدف فى دورى أبطال أوروبا، بعد ليونيل ميسى (129 هدفًا)، كريستيانو رونالدو (140 هدفًا) وهو اللاعب الوحيد من بين الثلاثة الذي احتاج إلى أقل عدد من التسديدات للوصول إلى هذا الرقم (451، مقابل 527 لميسي و793 لكريستيانو).

ويتفوق ليفاندوفسكي على ميسي الذي يملك نسبة 0.79 في المباراة الواحدة بعدما لعب لـ برشلونة وباريس سان جيرمان مسجلًا 129 هدفًا في 163 مباراة.

كما تفوق ليفاندوفسكي على رونالدو أيضًا والذي يملك متوسط 0.75 هدفًا رغم كونه الهداف التاريخي للمسابقة بـ141 هدفًا في 187 مباراة.

واستطاع ليفاندوفسكي تسجيل 22 هدفًا في 19 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، منهم 7 أهداف في دوري الأبطال متصدرًا جدول ترتيب الهدافين.

الجدير بالذكر أن مباراة برشلونة الاسباني ضد بريست الفرنسي انتهت بفوز البارسا بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.