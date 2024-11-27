بث مباشر الكويت وناساف اليوم في دوري أبطال آسيا 2

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رياض - احمد صلاح - ويحل نادي الكويت ضيفًا علي نظيره نادي ناساف الاوزبكي، مساء اليوم الأربعاء، علي أرضية ملعب باختاكور المركزي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 .

ويأمل نادي الكويت اليوم في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة، لتحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة أملاً في المنافسه علي أحد المراكز المؤهلة للدور المقبل.

ويتذيل نادي الكويت جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من 4 مباريات، بواقع تعادلين وهزيمتين، بينما يتواجد نادي ناساف في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، حقق خلالهما فوز وتعادل وتلقي هزيمتين.

موعد مباراة الكويت وناساف اليوم في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الكويت وناساف اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان والعراق وسوريا والصومال، كما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

بينما سيكون موعد المباراة بتوقيت الإمارات-أبوظبي عند الساعة السادسة مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وناساف اليوم في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الكويت وناساف اليوم عبر القنوات الآتي:-