انت الأن تتابع خبر بطل " الحريفة 2" يكشف عن موعد طرحه فى دور العرض السينمائى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ونشر نور النبوي البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وكتب معلقا: “ماجد ابن الناس راجع بس مش أى راجعة.. فيلم الحريفة2 يوم 4 ديسمبر فى كل سينمات مصر و5 ديسمبر فى الوطن العربي”.

وأطلقت الشركة المنتجة للمنتج طارق الجنايني، الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" الريمونتادا خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت عن مواعيد طرحه في السينمات بداية من 4 ديسمبر بدور العرض المصرية، و5 ديسمبر في كل الدول العربية.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.