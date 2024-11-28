نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 3 أغنيات.. بهاء سلطان يطرح ألبوم جديد بعنوان "كإنك مسكن " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغير بعنوان "كإنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم كإنك مسكن»، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

تفاصيل أغاني الألبوم



أفنية «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.



وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.



وأغنية «أنت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

أحدث أعمال بهاء سلطان



حقق بهاء سلطان نجاح كبير بأغنية "أنا من غيرك " وهى الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان الذي تم طرحه بجميع دور العرض قريبًا.

كلمات أغنية أنا من غيرك

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني.

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

أنا من غيرك يا ليلي

بتوه توهان