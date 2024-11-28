نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة قدم كزبرة بسبب أحمد فهمي أثناء تصوير الحريفة 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مؤدي المهرجانات كزبرة عن تعرضه لجرح في ساقه أثناء تصوير مشاهد الجزء الثاني من الحريفة مع أحمد فهمي.

ونشر كزبرة من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو مع أحمد فهمي معلقًا:"يا جدعان بصوا عشان مشي مع السقا اليومين دول وبيصوروا فيلم اتعلم العنف.. جاي هنا يكسرني في الحريفة".

ليمازحه أحمد فهمي، معلقا: "طب ده منظر لاعيب كرة ده واحد محضرش حصة ألعاب عمرك ما لعبت كرة"، ليرد عليه كزبرة، قائلا: "أومال لو أنا كنت لعيب كرة كنت عملت فيا إيه كنت دفنتني حلو أوي".

كما كتب كزبرة على الفيديو: "وربنا ماهسيبك يا أحمد فهمي هعورك يوم 4 في السينما"، وتفاعل معه الجمهور معربين عن شوقهم لعرض الفيلم في السينمات.

تفاصيل فيلم "الحريفة"





تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.