نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "فتح وحماس والجهاد الإسلامي".. مشاورات فلسطينية في القاهرة لبحث تشكيل لجنة لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية بأن قيادات من حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي ستعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل في القاهرة. تأتي هذه المحادثات لمناقشة رد السلطة الفلسطينية على الورقة المصرية المقترحة بشأن تشكيل لجنة خاصة لإسناد قطاع غزة في ظل التحديات الحالية.

السلطة الفلسطينية تدرس مبادرة مصرية لدعم غزة

كشف مصدر فلسطيني أن وفودًا من فتح وحماس والجهاد الإسلامي ستجتمع في القاهرة السبت المقبل، لمناقشة الرد الفلسطيني الرسمي على الورقة المصرية. الورقة تركز على تشكيل لجنة لدعم قطاع غزة، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز التنسيق الداخلي الفلسطيني وتحسين الأوضاع في القطاع المحاصر.