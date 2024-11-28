الثقافة تختتم الملتقى 19 لشباب المحافظات الحدودية بالإسكندرية ضمن ”أهل مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - شهد قصر ثقافة الأنفوشي، اليوم الخميس، حفل ختام الملتقى التاسع عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، على مدار أسبوع بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

شهد الختام د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، أحمد يسري، مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر (شباب)، منال عبد السلام، مدير عام الإقليم، د. منال يمني، مدير الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، والعديد من الإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

استهلت الفعاليات بتفقد الحضور للمعرض الفني المقام نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت طوال الأسبوع، وهي: الأركت، الإكسسوارات، الريزن، النحت على الصدف، الطرق على النحاس، المشغولات الجلدية، الديكوباچ، والموزاييك.

وعلى مسرح القصر بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وفي كلمتها أعربت د. حنان موسى، عن سعادتها بتواجدها وسط مجموعة من الشباب المبدعين، معلنة فخرها بالمنتج المقدم نتاج الورش، قائلة: "لقد أثبتتم قدرتكم على تحقيق إنجازات مبهرة بفضل جهودكم وتدريباتكم المتقنة، وأقدم الشكر للمدربين على تفانيهم أثناء التدريب لظهور المنتج بهذا الشكل الجيد، وأثمن هذا العمل الجماعي الذي يعكس روح أهل مصر الحقيقية.. أعتز بمشروع أهل مصر منذ أن انطلق عام ٢٠١٨، ولدينا الأن الكثير من قصص النجاح المبهرة به".

واختتمت حديثها موجهة الشكر لوزير الثقافة ونائب رئيس الهيئة لدعمهما الكبير لذلك المشروع والسعي لابتكار خطوات جديدة تحقق رؤية أفضل للغد، مطالبة المشاركين بالتحلي بروح التعاون والقوة والتمتع بنظرة مستقبلية من أجل تحقيق النجاح، على وعد لقائهم بعدد من القوافل خلال الفترة المقبلة لنشر المزيد من الوعي الثقافي بالمحافظات الحدودية.

من ناحيته أعرب مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، عن سعادته بحضور اليوم الختامي للملتقى الذي أقيم على أرض الإسكندرية وجاء مليئا بالطاقة والتحديات، كما وجه التحية للقيادات الثقافية التي تحرص دائما على دعم الشباب الموهوبين وخاصة بالمحافظات الحدودية، وأيضا كل من ساهم في خروج هذا الملتقى بالشكل الذي يليق بهيئة قصور الثقافة، التي تسعى دائما على لتحقيق فكرة العدالة الثقافية.