شاهد.. أحمد العوضي ينشر فيديو من كواليس ”فهد البطل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو من كواليس التصوير أثناء ركوبه للخيل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: «فهد البطل نازل يدغدغ بإذن الجبار.. مش كل مهره ترتخي بإيد خيال».

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي.