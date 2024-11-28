وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس البرلمان الجيبوتي لتعزيز التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأربعاء ٢٧ نوفمبر، رئيس البرلمان الجيبوتي "داليتا محمد داليتا"، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة، حيث تم تناول مُجمل العلاقات الثُنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقيّن.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدًا على أهمية البناء على الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة وتطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس الإرادة السياسية القائمة لتوثيق العلاقات على كافة المستويات.

كما أشار السيد وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني، وإنشاء لجان صداقة مصرية جيبوتية بمجلسي الشيوخ بالبلدين وتفعيل اللجان القائمة بمجلسي النواب، فضلاً عن الحفاظ على وتيرة تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية، وذلك تأكيدًا على أهمية العلاقات النيابية والتشريعية بين البلدين.

تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة القرن الافريقي، وتم التأكيد على أهمية استدامة الحوار والتشاور بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.