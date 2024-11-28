حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بمحافظتي أسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 كيلو جرام لمخدر البانجو ").. بحوزة (متهمان "لأحدهما معلومات جنائية").

ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية خرطوش– 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (816) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم ( 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) .. وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (4 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (8 متهمين "لـهم معلومات جنائية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.