العالم اليوم - الصحة اللبنانية: 3823 قتيلا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على لبنان، منذ بدء العدوان، حتى يوم الاثنين الماضي، بلغ 3823 قتيلا و15859 جريحا.

وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إلى أن حصيلة ضحايا يوم الاثنين الماضي، أي مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 55 قتيلا و160 جريحا.

وهذه آخر إحصائية نشرتها الوزارة على حسابها على منصة فيسبوك.

ولا تفرق الوزارة بين القتلى المدنيين وعناصر حزب الله في الإحصائية الخاصة بها، غيرها تشير إلى الضحايا من الذكور والإناث والأطفال.

من ناحيتها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها أن "حزب الله قد يكون فقد ما يصل إلى 4000 مقاتل خلال الحرب".

وهذا الرقم يفوق إجمالي عدد القتلى الذي كشفت عنه وزارة الصحة اللبنانية.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من أمس الأربعاء.