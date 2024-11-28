رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور ويفتتح المبنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم؛ للوقوف على ما تشهده من أعمال تطوير وتجديد بدعم متواصل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، بزيارة تفقدية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

وخلال الجولة قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بافتتاح أعمال التطوير والتجديد بمبنى شئون التعليم والطالبات بالكلية الذي يضم المكاتب الإدارية والقاعات الدراسية المختلفة، ووعد فضيلته بدعم الكلية بالأثاث اللازم لفرش المبنى الجديد.

كما قام رئيس الجامعة بتفقد المحاضرات الدراسية، والاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومقابلة الطالبات المتفوقات وحثهن على مزيد من التفوق والمشاركة في مسابقات القرآن الكريم والقراءة الحرة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

كان في استقبال فضيلة رئيس الجامعة، كل من: الدكتور كمال العبد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود كمال أبو العينين، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد مغازي، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتورة نادية الحناوي، عميدة الكلية السابقة، ووفد رفيع المستوى من أعضاء هيئة التدريس على رأسه الدكتورة مفيدة إبراهيم، ولفيف من أعضاء الهيئة المعاونة والإداريين والطالبات.

وفي نهاية الجولة حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع فضيلة رئيس الجامعة.