«ليه مش بشارك».. الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع بعد مباراة أبيدجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:39 مساءً -

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه، وإيقافه من التدريبات لمدة أسبوع بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء الماضي، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في اللقاء.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل قام إمام عاشور بالاعتراض على قرار عدم مشاركته في المحاضرة الفنية التي سبقت مران الأمس في بداية التحضير لمباراة البنك الأهلي في الدوري المصري، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي ولم يشارك في المران.

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء في مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري الماضية، وعدم المشاركة أساسيا او احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، قبل أن يبدي اعتراضه على بعد المباراة أثناء تواجده في استاد السلام، وتبعها عدم مشاركته في مران الأمس اعتراضا على عدم مشاركته في مباراة ستاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة في الأهلي قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع