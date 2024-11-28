صحف عاليمة: حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث تصادم فى إنجلترا دون إصابات.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - تعرضت حافلة نادى ريال مدريد الإسباني إلى حادث تصادم أثناء العودة إلى العاصمة الإسبانية بعد الهزيمة ضد ليفربول الإنجليزى ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أظهر تعرض حافة الفريق إلى حادثة تصادم مع شاحنة نقل في أحد شوارع إسبانيا.

فيما أكد صحيفة ميرور الإنجليزية أن حافلة فريق ريال مدريد الإسباني تعرضت إلى حادث مروري أثناء العودة إلى العاصمة الإسبانية ولكن كانت خالية من الأشخاص وبها فقط العديد من أدوات الفريق.

وأضافت ميرور أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حافلة ريال مدريد لحادث تصادم، حيث وقع حادث مماثل في فبراير الماضي، قبل مباراة لايبزيج الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة ليفربول وريال مدريد، التى جمعت الطرفين أمس الأربعاء، على إنهاء الريدز لعقدة الملكى فى دورى أبطال أوروبا، بالفوز 2-0 على ملعب "أنفيلد" بالجولة الخامسة من مرحلة الدورى بمسابقة تشامبيونزليج.

حقق الريدز فوزه الأول على ريال مدريد للمرة الأولى منذ عام 2009، بنتيجة 4 - 0، ومن بعدها خاض 8 مباريات، خسر 7 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة.

وانفرد ليفربول بصدارة ترتيب دوري الأبطال برصيد 15 نقطة، بينما بقى ريال مدريد برصيد 6 نقاط في المركز الـ23.