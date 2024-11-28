العالم اليوم - الأردن يعلن استئناف رحلاته الجوية إلى لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بدءاً من يوم الأحد المقبل، حيث ستنظم رحلتين يومياً بين عمان وبيروت.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيث كانت الحرب السبب الرئيسي وراء إلغاء سلطة الطيران المدني الأردني لرحلاتها من وإلى مطاري رفيق الحريري والملك حسين الدوليين.

ومنذ أن شنت إسرائيل غاراتها الجوية على بيروت، أعلنت العديد من شركات الطيران تعليق جميع الرحلات الجوية إلى لبنان بسبب الوضع الراهن.