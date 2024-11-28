وزير الرى يستعرض الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع تطوير الري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - الدكتور سويلم يوجه بالآتي :

- وضع معايير لقياس أداء العاملين بقطاع تطوير الرى وربط الأداء بالمكافآت والتحفيز

- تقييم مشروعات تطوير الرى والري الحديث ومردودها على إدارة وتوزيع المياه

- إعداد خطة زمنية للتعامل مع مساحات الأراضى الجديدة (الرملية) التي خالفت نظم الري الحديث المقررة لها

- الاستفادة من حصر الممارسات الزراعية الموفرة للمياه والتي تبناها المزارعين بأنفسهم لتشجيع المزارعين الآخرين على التحول لأنظمة الرى الحديث

- وضع آليات لقياس الأثر ودراسة العائد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والندوات التي يتم تنفيذها للمهندسين والمزارعين

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع تطوير الري .

وقد وجه الدكتور سويلم بوضع معايير لقياس أداء العاملين بقطاع تطوير الرى وربط الأداء بمنظومة المكافآت والتحفيز ، وتقييم موقف مشروعات تطوير الرى والرى الحديث ومردود هذه المشروعات على إدارة وتوزيع المياه ، مع وضع مستهدفات محددة بتوقيتات زمنية محددة وموزعة على الأشهر لقياس معدلات الإنجاز .

كما وجه سيادته بإعداد خطة زمنية للتعامل مع مساحات الأراضى الرملية التى خالفت نظام الري الحديث المقرر لها وأصبحت غير ملتزمة به وتروي بالغمر ، و وضع آليات التعامل الأمثل لتطبيق نظم الري الحديث بهذه المساحات ، ومنها المساحات الزراعية على ترع (السويس - النصر) بمحافظتي (السويس - البحيرة) ، مع وضع مستهدفات محددة لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات لتحويل المساحات المخالفة للري الحديث مع تحديد الاستهلاك المائي بدقة لمختلف أنظمة الري لإمكان التقييم الدقيق لها .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الاستفادة من مخرجات حصر الممارسات الزراعية الموفرة للمياه والتى تبناها المزراعين ونفذوها بأنفسهم والسابق إعداده لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث ، مع وضع آليات لقياس الأثر ودراسة العائد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والندوات التي يتم تنفيذها للمهندسين والمزارعين وتحليل نتائجها للاستفادة منها مستقبلاً .