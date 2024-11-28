العالم اليوم - أوبك+ تعلن تأجيل الاجتماع إلى 5 ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر أوبك+ تعلن تأجيل الاجتماع إلى 5 ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:28 صباحاً - قال تحالف أوبك+ الخميس إن الاجتماع السابع والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك تم تأجيلهما إلى الخامس من ديسمبر بدلا من الأول من الشهر نفسه.

وأشارت مجموعة أوبك+ في بيانها إلى أن عددا من الوزراء سيحضرون القمة الخليجية الخامسة والأربعين في الكويت في الأول من ديسمبر.

وفي وقت سابق، قال مصدر في أوبك+ لرويترز "الأحد لا يناسب الجميع".

وأجرى وزراء كبار في أوبك+ محادثات قبل اجتماع التحالف الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل لتحديد سياسة الإنتاج.

وقالت مصادر في أوبك+ إنه سيكون هناك نقاش بشأن تأجيل زيادات إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في يناير.