انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية هترجع المكعككه صبيه!!.. الليمون والنشا سيجعلك بنت 16سنة مهما كان عمرك فوق ال 40 سنة.. مستحيل يبان عليكي سن من النهارده!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر وصفة الليمون والنشا من العلاجات الطبيعية الفعالة التي تساهم في تحسين صحة البشرة وتجديدها، يجمع هذا المزيج بين فوائد الليمون الغني بفيتامين C المعروف بقدرته على تفتيح البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة، والنشا الذي يساعد في ترطيب البشرة وتهدئتها، من خلال استخدام هذه الوصفة بانتظام، يمكن الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من العيوب، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير هذه الوصفة وفوائدها المذهلة.

طريقة تحضير وصفة الليمون والنشا

المكونات:

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة.

1 ملعقة صغيرة عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة ماء.

طريقة التحضير:

امزجي نشا الذرة مع الماء في وعاء صغير.

سخني الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يصبح كثيفًا.

بعد أن يبرد الخليط قليلًا، أضيفي عصير الليمون وامزجيه جيدًا.

طريقة الاستخدام

نظفي وجهك باستخدام غسول مناسب.

ضعي الخليط على البشرة باستخدام أطراف الأصابع أو فرشاة نظيفة.

اتركي الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

قومي بفركه بلطف لإزالته ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد وصفة الليمون والنشا