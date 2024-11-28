انت الأن تتابع خبر بشرتك هتبقى ناعمة وصافيه زي البيبي.. أقوي كولاجين فيتامين سي لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يعتبر الكولاجين واحدًا من اهم انواع البروتينات التي توجد في الجسم بشكل كبير، حيث ان الكولاجين يساهم في الحصول على بشرة نضرة وناعمة وخالية من الشوائب والندبات المختلفة، وتعتبر طريقة صنع كولاجين فيتامين سي في المنزل واحدة من الطرق التي تسعى الكثير من السيدات إلى التعرف عليها، وذلك للحصول على المزايا والفوائد التي توجد بها بشكل كبير، حيث ان هناك الكثير من الفوائد التي يحتوي عليها هذا الكولاجين وفيتامين سي والذي سوف يغنيكي عن شراء اي نوع من انواع الكريمات التجميلية بعد استخدامة

مكونات عمل كولاجين فيتامين سي في المنزل

عدد 2 كبسولة من فيتامين سي.

ربع كوب من زيت اللوز المر.

علبة من اي نوع من انواع الكريم المرطب المنسب للبشرة.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة عمل كولاجين فيتامين سي في المنزل