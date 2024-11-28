خاص| فلبينو أحمد لـ "دوت الخليج الفني": غيرنا كلمات أغنية حفلة 9 بسبب مهرجان الجونة واقترحت شرنوبي يلحن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر الغنائي فلبينو أحمد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس أغنية "حفلة 9 " الذي قام شرنوبي بغنائها بمهرجان الجونة.

تصريحات الشاعر الغنائي فلبينو أحمد

وقال فلبينو:"بدأت الأغنية بكلام من عندي وكانت لجاحة تانية خالص، وبعد كده اقترحت إن شرنوبي يلحن سمعته الكلام وعملنا شكل للتوزيع واللحن مع عمرو البنا الموزع، وغيرت الكلام بتاعي لما قولنا هنعملها للجونة ".

وعن فكرة الغناء والدويتو أضاف: "بعد اللحن بدأنا نغير في الكلمات، من البداية كان مخطط ليها تكون ديوتو، مكناش مقرر في الوقت ده أن شرنوبي يغني ولكن بعد كده قالي هغيها قولتله يلا بينا مين الأسم فكرنا في كذا بنت لحد ما استقرينا على أسماء جلال بعد حيرة، وعجبتي جدًا فكرة وجود أسماء جلال، وهى فكرة بسيطة أغنية بتتكلم عن السينما ومدى تأثيرها على الحبيبة ".

كلمات أغنية "حفلة 9 "



فاكر يا حبيبي فأول مرة نزلنا خرجنا

وفاكر المطره وجاكتك الأسود، فاكره أكيد

يومها قولتلي إفيه من فيلم، قعدنا ضحكنا

وساعتها الضحك أخدنا وقلنا هندخل فيلم جديد

أنا فاكر أول مرة سألتك إمتى هننزل؟ قولتيلي بُكره

يومها سهرت أستنى في بُكره وحاسس بُكره بعيد

فين اللي اخترع الساعة، ما كان خلّاها في 60 ثانية؟

إحساسي بيشبه عيل قاعد وبيستنّى العيد

جبتلي يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

كانت الأفلام كُتار

ونجومها يا حبيبي تشبهنا

جبتلك يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

شوفنا من العشاق كُتار

فضلنا في أفلامهم نسرح

أنا فاكر دقة قلبك لما أنا قولت في يومها بحبك

أول مرة كنت أنطقها، صوت قلبك هز السينما

وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزارك، وفاكرة لذاذتك

وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزارك، وفاكرة لذاذتك

فاكرة شياكتك وكسوفك وأنت بتتلجلج في الكلمة

أنا فاكر دقة قلبك لما أنا قولت في يومها بحبك

أول مرة كنت أنطقها، صوت قلبك هز السينما

وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزارك، وفاكرة لذاذتك

فاكرة شياكتك وكسوفك وأنت بتتلجلج في الكلمة

جبتلي يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

كانت الأفلام كُتار، ونجومها يا حبيبي تشبهنا

جبتلك يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

شوفنا من العشاق كُتار، فضلنا في أفلامهم نسرح