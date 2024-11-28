العالم اليوم - تركيا.. العجز التجاري يتقلص 10.5% في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. العجز التجاري يتقلص 10.5% في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:28 صباحاً - انكمش العجز التجاري في تركيا بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 5.909 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وأضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الصادرات ارتفعت في أكتوبر 3.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 23.50 مليار دولار واستقرت الواردات عند 29.41 مليار دولار.

كما أظهرت البيانات أن العجز التجاري تقلص في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 30.1 بالمئة إلى 65.853 مليار دولار.