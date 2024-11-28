مال وأعمال

البترول: زيادة إنتاج النفط في حقل رأس بدران إلى 7500 برميل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول: زيادة إنتاج النفط في حقل رأس بدران إلى 7500 برميل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - دوت الخليج_ قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه الوزير محمد جبران وزير العمل، وقيادات قطاع البترول بزيارة موقع شركة سوكو بمنطقة ابو رديس، والتي شهدت مؤخرًا إنجازًا متميزًا في حقل رأس بدران، حيث نجحت في زيادة إنتاج الشركة إلى 7500 برميل مكافئ يوميًا خلال ثلاث أشهر من العمليات بعد أن كانت الخطة الأولية (خط الأساس) تهدف إلى تحقيق إنتاج يقارب 3100 برميل يوميًا للعام الحالي. بزيادة تقدر ب 3800 برميل يوميا.

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وتحقق هذا الإنجاز بعد تفعيل الاتفاقية مع شركة أديس (المقاول) في الأول من أغسطس الماضي وبدأ عمل الحفار في الخامس من سبتمبر وخلال ثلاثة أشهر من العمليات المكثفة، وذلك بفضل تطبيق استراتيجية الإنتاج المتقدمة التي تعتمد على تحقيق النجاحات السريعة والمبادرات الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

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وشملت خطوات تحقيق الزيادة إصلاح الآبار المعطلة حيث كان تغيير الطلمبات العاطبة في الآبار محركًا رئيسيًا لزيادة الإنتاج، وعمليات التثقيب والمعالجة بدون استخدام حفار للاسراع فى رفع معدلات الإنتاج، واختبار طبقة المطلة، حيث النتائج الأولية لاختبار الطبقة المطلة في البئر RB-A3b جاءت مبشرة 1750 برميل زيت يومي، مما أضاف بُعدًا جديدًا لقدرات الإنتاج ، وكذلك خطط الآبار التنموية وتنمية طبقة المطلة في حقل رأس بدران ، وحفر بئر استكشافية يستهدف المنطقة الجنوبية الغربية للحقل، أملاً في إضافة آفاق جديدة لزيادة الإنتاج.

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ولعبت الجهود المضنية للعاملين بالشركة، والمفاوضات مع ممثلي شركة أديس دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الزيادة.

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من الجدير بالذكر أن بفضل هذه الجهود، تم زيادة وضغط العمليات لتحقيق أقصى معدلات الإنتاج الممكنة وإدخال حفار بحري اًخر للعمل بالتوازي بحقل رأس بدران.

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وتتضمن الخطط المستقبلية إضافة حفار بري للعمل بحقل جبل الزيت بالإضافة إلي عمل حفار بحري آخر لرأس بدران، بهدف الوصول إلى معدلات إنتاج تقارب 10000 برميل يوميًا مما يحقق أكثر من ثلاث أضعاف إنتاج خط الأساس.

وتستهدف هذه الخطط الطموحة تنمية الاحتياطات غير المستثمرة في طبقات النوبيا والمطلة، مما يساهم في تعزيز إنتاجية الشركة واستدامتها على المدى الطويل.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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