كريستين لاجارد تحذر: الحرب التجارية لن تكون في مصلحة أحد

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - العربية نت _ قالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إن تداعيات أي حرب تجارية ستكون بشكل عام سلبية على الجميع.

وذكرت لاجارد في مقابلة نشرت اليوم الخميس “إنها (الحرب التجارية) لا يمكن أن تكون في مصلحة أحد، لا الولايات المتحدة ولا أوروبا، ولا أي شخص آخر. ومن شأنها أن تؤدي إلى انخفاض عالمي في الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضافت رئيسة المركزي الأوروبي، أن تداعيات الرسوم الجمركية ستكون سلبية على النمو العالمي على الأجل البعيد، نقلاً عن وكالة “”.