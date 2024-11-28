طلب إحاطة بشأن أزمة الزحام وتكدس اللاجئين على مكاتب البريد وتعطيل خدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاتصالات، بشأن أزمة الزحام وتكدس اللاجئين على مكاتب البريد وتعطيل خدمات المواطنين، وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212، 213) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشارت سحر العشري، إلى وجود أزمة في نظام عمل مكاتب البريد خاصةً مع زيادة أعداد اللاجئين لأنهم يتوجّهون لفروع البريد لقبض الحوالات أو الإعلانات التي تأتيهم من المفوضية.

ولفتت إلى أنه تزامنًا مع إنجاز المواطنين لخدماتهم فترات النهار، يحدث تكدس كبير غير مألوف، يترك المواطن على إثره المكان دون إنجاز خدماته بسبب الزحام وطوابير اللاجئين غير المنظمة.

وبناءً عليه، اقترحت عضو مجلس النواب عمل سيستم ضمن خطة التحول الرقمي يتم من خلاله تحويل مستحقات اللاجئين مباشرةً على أرصدتهم أو أرقامهم الخاصة، بدلًا من الزحام في ظل توجه المصالح للتحول الرقمي والميكنة.