مدبولي: هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتُعزز قدرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - الوزير: أقدم التهنئة لفخامة الرئيس والشعب المصري العظيم على إطلاق هذا الخط الهام الذي سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية

في يوم هام لقطاع النقل البحري في مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، احتفالية وزارة النقل المصرية مُمثلة في هيئة ميناء دمياط البحري، الخاصة بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي.

وحضر الاحتفالية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، والسفير/ ميكلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وقيادات النقل البحري.

وخلال فعاليات الاحتفال بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مضيفاً أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية.

من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية والشعب المصري العظيم، على إطلاق هذا الخط الهام الذي سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، مؤكداً أن تشغيل أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالي هو يوم هام لقطاع النقل البحري المصري.

ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تُمثل نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لتسيير التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وخلال فعاليات الاحتفالية، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى كلمة كل من السيد/ لارس هوفمان، رئيس شركة DFDS البحر المتوسط، والسيد/ مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين جروب، حيث تقدما بالشكر للحكومتين المصرية والإيطالية وكافة الشركاء على تحقيق هذا الإنجاز الكبير، والذي سيكون له تأثير ايجابي في دعم العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا، مؤكدين أن هذا الخط الجديد سيتيح وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين ميناءى دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية.

كما ألقى السفير/ ميكلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، كلمة، أكد خلالها أن هذا الخط يأتي تتويجاً لعدة أشهر من العمل المشترك بين السلطات في مصر وإيطاليا، والمُشغلين من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذ الخط سيُمكن المنتجات الايطالية والأوروبية من الوصول بسهولة ويسر ليس فقط إلى السوق المصرية ولكن أيضاً إلى السوق الأفريقية والشرق الأوسط، عبر بوابة مصر، كما سيتيح للسلع المصرية المُصدرة إلى ميناء تريستا الإيطالي الانتشار في جميع أنحاء السوق الأوروبية، على النحو الذي يُعزز التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين مصر وإيطاليا والذي يمثل أولوية للحكومة الإيطالية في الوقت الراهن.

وأشاد السفير بمُشغلي الخط الذين اتخذوا هذه الخطوة المهمة بإطلاق هذا المشروع، مؤكداً ثقته بأنه قد يُطلب منهم قريباً إضافة المزيد من السفن لتعزيز أهداف هذا المشروع، لافتاً إلى أن خط الرورو من المتوقع أن يساهم في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027.

كما توجه السفير الإيطالي بالشكر إلى الفريق مهندس/ كامل الوزير، وفريقه، لالتزامهم القوي الذى كان داعماً للسماح باطلاق هذا الخط اليوم بعد سنوات عديدة من الترتيبات، كما توجه بالشكر أيضاً إلى كافة الأطراف من السلطات المصرية والإيطالية والقطاعين العام والخاص، على تعاونهم الفاعل لتحقيق هذا المشروع.

وعقب ذلك توجه الحضور إلى المنصة، حيث شهدوا حركة سيارات الشحن من المخازن إلى السفينة OLYMPOS SEAWAYS والتي تعدُ أول سفينة تابعة للخط الملاحي لنقل البضائع (الرورو) بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالي. والتي وصلت من إيطاليا إلى ميناء دمياط يوم الأحد الموافق 24/11/2024 وعلى متنها 118 حاوية وتريلا نقل ومعدات بإجمالي وزن 743.5 طن (83 حاوية ثلاجة بإجمالي وزن 415 طن، 33 تريلا نقل بإجمالي وزن 214.5 طن، 2 تريلا نقل على متنها مُستلزمات إنتاج لمصنع ليوني لضفائر السيارات بإجمالي وزن 34 طن، و9 معدات خاصة بمشروع توكيل بان مارين بإجمالي وزن 80 طنا، وتم تفريغها بميناء دمياط حيث تحمل السفينة في رحلتها الأولى من دمياط إلى ميناء تريستا (9 حاويات ثلاجات محملة فاكهة وخضراوات، وحاوية 45 محملة ملابس و9 شاحنات محملة فاكهة وخضار، و2 شاحنة محملة ضفائر) حيث ستصل إلى الأخير يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024.

وتمت الإشارة خلال التفقد إلى أن مواعيد خط الرورو أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، ستكون وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا.

وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المُباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019، بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل أية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط، كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة).

وأضاف الوزير أنه تم تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪؜ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، مع تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار أمريكي لكل شاحنة وارد، و350 دولارا أمريكيا لكل شاحنة صادر، لتصبح 100 دولار أمريكي سواء للصادر أو الوارد، كما تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمة خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري).

ولفت الوزير إلى أنه في إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المُصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.