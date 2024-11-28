العالم اليوم - مدرب ليفربول يتحدث عن غوارديولا قبل اللقاء الحاسم

انتم الان تتابعون خبر مدرب ليفربول يتحدث عن غوارديولا قبل اللقاء الحاسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:28 مساءً - أعرب أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن ثقته في قدرة بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على إيجاد حلول لمشاكل فريقه الحالية، مشيراً إلى أن ابتكار جوارديولا هو ما يجعله الأفضل في عالم كرة القدم.

جاءت تصريحات سلوت قبل مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد.

ويستعد ليفربول، الذي حقق فوزاً مستحقاً 2-0 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لملاقاة مانشستر سيتي في مباراة هامة تتيح للريدز فرصة تعزيز موقعهم في صدارة الدوري.

وفي حال فوزهم، يمكنهم توسيع الفارق مع سيتي إلى 11 نقطة، وهو فارق اعترف لاعب وسط مانشستر سيتي، إلكاي جوندوجان، بأنه قد يضر بأمالهم في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الخامس على التوالي.

ويعاني مانشستر سيتي من سلسلة نتائج غير إيجابية، حيث تلقوا خمس هزائم متتالية قبل التعادل 3-3 أمام فينورد روتردام في دوري الأبطال. ورغم معاناة الفريق الدفاعية، لا يزال سلوت يحترم قوة السيتي، مؤكداً: "لا أعتقد أن أي شخص في السنوات الأخيرة يمكنه القول إن مواجهة مانشستر سيتي تبدو سهلة".

كما أشاد سلوت بقدرة غوارديولا على تجاوز التحديات، مشيراً إلى أن المدرب الكتالوني دائمًا ما يبتكر حلولاً لمشاكل فريقه. وقال سلوت: "مشكلته الحالية قد تكون غياب رودري، لكننا نعلم جميعًا أنه سيتوصل إلى حلول وسيتحسن الفريق مجددًا".

وأضاف أن غوارديولا قد يفاجئ الجميع بأفكار مبتكرة كما فعل في الماضي، مشيراً إلى ابتكار طريقة اللعب بالظهيرين المقلوبين وقلب الدفاع كرقم 6.

وبالنسبة لليفربول، رغم صعوبة المباراة، إلا أن الفريق لديه فرصة للاستفادة من الوضع الحالي لمانشستر سيتي، خاصة مع الإصابات التي يعاني منها الأخير، بما في ذلك غياب بعض اللاعبين البارزين مثل رودري وكوفاسيتش ودياش وستونز.

وفي المقابل، يعاني ليفربول أيضاً من بعض الإصابات المؤثرة، مثل غياب الحارس أليسون بيكر والمهاجم ديوجو جوتا، بالإضافة إلى الشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين الآخرين.

وفي ختام تصريحاته، تطرق سلوت إلى إصابات ليفربول، قائلاً: "الناس لا يتحدثون عن الإصابات إلا إذا لم تكن النتائج جيدة، لذا فمن الجيد ألا يتحدث الناس عن إصاباتنا". وأوضح أنه رغم وجود بعض الغيابات المؤثرة، إلا أن الأداء الجيد من البدلاء يجعل الحديث عن الإصابات أقل أهمية.

مباراة الأحد ستكون اختبارًا حقيقيًا لقوة ليفربول وقدرته على استغلال الأزمات التي يعاني منها مانشستر سيتي، مع توقعات بأن ينجح جوارديولا في تجاوز هذه التحديات كما فعل في الماضي.