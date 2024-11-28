سقوط 4 شهداء جراء قصف الاحتلال خان يونس مساء اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - استمرارًا لجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023م ، فقد استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وأفادت، بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين خلف مسجد أبو مطر جنوب غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,330 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم