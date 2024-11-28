نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "النقل" تنشر فيديو للصادرات المصرية خلال تحميلها برحلات الرورو.. تصل إيطاليا الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة النقل، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للصادرات المصرية من السلع الغذائية «الخضراوات والفواكهة» خلال تحميلها بأولى رحلات خط الرورو «المصري - الإيطالي» في طريقها إلى إيطاليا وأوروبا، والذي جرى تشغيله اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

معلومات عن سيارات الشحن المحملة على السفينة المتجهة لإيطاليا

- وصلت من إيطاليا إلى ميناء دمياط يوم الأحد الموافق 24/11/2024 وعلى متنها 118 حاوية وتريلا نقل ومعدات بإجمالي وزن 743.5 طن وتشمل:

* 83 حاوية ثلاجة بإجمالي وزن 415 طنا

* 33 تريلا نقل بإجمالي وزن 214.5 طن

* 2 تريلا نقل على متنها مُستلزمات إنتاج لمصنع ليوني لضفائر السيارات بإجمالي وزن 34 طنا.

* 9 معدات خاصة بمشروع توكيل بان مارين بإجمالي وزن 80 طنا.

- تم تفريغها بميناء دمياط حيث تحمل السفينة في رحلتها الأولى من دمياط إلى ميناء تريستا:

* 9 حاويات ثلاجات محملة فاكهة وخضراوات

* حاوية 45 محملة ملابس و9 شاحنات محملة فاكهة وخضار

* 2 شاحنة محملة ضفائر

- ستصل إلى ميناء تريستا يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024

مواعيد خط الرورو أسبوعيا

- ستكون وصول السفينة الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا

- تغادر السفينة من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحًا يوم الجمعة من كل أسبوع

- وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء

- سيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعًا إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية