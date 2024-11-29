تشيلسي يهزم هايدنهايم ويعزز صدارته

تشيلسي يهزم هايدنهايم ويعزز صدارتهعزز فريق تشيلسي الإنجليزي صدارته لترتيب مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه هايدنهايم الألماني بهدفين دون مقابل، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل هدفي تشيلسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة (51)، وميهايلو مودريك (86)، ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى (12) نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد هايدنهايم عند تسع نقاط في المركز السادس.

وضمن الجولة ذاتها فاز فيورنتينا الإيطالي على بافوس القبرصي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ثلاثية فيورنتينا كريستيان كوامي في الدقيقة (38)، و دافيد جولدار لاعب بافوس بالخطأ في مرماه (53)، و لوكاس مارتينيز (72)، فيما سجل هدفي الفريق القبرصي جايرو دا سيلفا (68)، و جايير الفيس(87.) ورفع فيورنتينا رصيده إلى (9) نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بافوس عند (6) نقاط في المركز السادس عشر.

وبالنتيجة ذاتها فاز سيركل بروج البلجيكي على ضيفه هارتس الاسكتلندي سجلهما مالامين إيفيكيلي في الدقيقة (40)، وجاري ماجني (90).

ورفع سيركل بروج رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد هارتس عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي باقي المباريات، تعادل تسيلي السلوفيني مع ياجيلونيا البولندي (3-3)، وفاز أبويل القبرصي على مولده النرويجي (1- صفر)، وديورجوردنس الدنماركي على نيو سانتس الويلزي بنفس النتيجة، وحضرت النتيجة ذاتها في فوز بانثيناكوس اليوناني على هلسنكي الفنلندي، وتعادل سانت جالين السويسري مع باتشكا توبولا الصربي (2-2).

وفاز بانيا لوكا البوسني على لاسك لينز النمساوي (2- 1)، وبنفس النتيجة فاز كوبنهاجن الدنماركي على دينامو مينسك البيلاروسي، وتعادل نواه الأرميني وفيكينجور الأيسلندي سلبيا.