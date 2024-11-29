العالم اليوم - بالفيديو.. انقطاع الكهرباء داخل برلمان زمبابوي يعمق الأزمة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انقطاع الكهرباء داخل برلمان زمبابوي يعمق الأزمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:25 صباحاً - أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى دخول برلمان زمبابوي في "ظلام كامل" على الهواء مباشرة، بينما كان وزير المالية مثولي نكوبي ينهي خطابا حول الميزانية.

وأومضت الأضواء ثم انطفأت تماما، تاركين كبار المسؤولين مثل الرئيس إيمرسون منانغاغوا ونائب الرئيس كونستانتينو تشيوينغا وأعضاء البرلمان يجلسون في الظلام.

ويعد انقطاع التيار الكهربائي أحد أعراض الأزمة المستمرة في زمبابوي، مع انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة يوميا بسبب الجفاف الطويل الذي يعوق توليد الطاقة في سد كاريبا، مصدر الطاقة الرئيسي في البلاد.

ومع انطفاء الأضواء، صرخ نواب المعارضة قائلين إن انقطاع التيار الكهربائي كان بمثابة مثال مناسب للوضع في البلاد.

وقال جورج مانيايا، المتحدث باسم هيئة إمدادات الكهرباء في زيمبابوي (Zesa)، لموقع الأخبار المحلي ZimLive، إن انقطاع التيار الكهربائي لم يكن مخططا له.

وقال إن البرلمان لديه إمدادات كهرباء خاصة به وهي معفاة من انقطاع التيار الكهربائي.