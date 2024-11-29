صبري فواز ينضم لمسلسل "شهادة معاملة أطفال"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان صبري فواز لأبطال مسلسل “ شهادة معاملة أطفال” مع الفنان محمد هنيدي والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ونشر الفنان محمد هنيدي البوستر الرسمي الخاص بمسلسل شهادة معاملة أطفال، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، وأرفق منشوره بالآتي:

"بسم الله.. توكلنا على الله

مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان ربنا يكرمنا".

ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي هى مسرحية جائت بعنوان "ميوزيكال سكوول"، والتي تم طرحها في شهر فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024 في المملكة العربية السعودية، وهى مسرحية كوميدية تدور أحداثها في إطار لايت تشويقي.

والجدير بالذكر إن مسرحية ميوزيكال سكوول ضمت نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمد هنيدي، محمد ثروت، نرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ، وغيرهم من النجوم، والمسرحية من تأليف خليفة سمير، وأحمد محارب، ومن إخراج خالد جلال