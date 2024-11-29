العالم اليوم - دراسة تكشف عدد مرات غسل الشعر الأمثل

وكشفت دراسة بريطانية حديثة أنه في المتوسط، يغسل البريطانيون شعرهم كل 2-3 أيام. ويقول الخبراء حول هذا المعدل إنه مرتفع جدا وقد يسبب القشرة وتساقط الشعر، وفقا لموقع "ديلي بوست".

المرأة

بالنسبة للنساء، غسيل الشعر متعلق بنوعية الشامبو ونوعية الشعر وفروة الرأس.

وقال مختص نظافة الشعر عباس كناني، في موقع "كيمست كليك": "يمكن لمعظم الناس أن يمضوا يومين إلى ثلاثة أيام دون غسل شعرهم، ولكن إذا كانت فروة رأسك تفرز دهونا زائدة، فقد تحتاج إلى الغسيل كل يوم إلى يومين. أولئك الذين لديهم شعر خفيف أو أملس هم أكثر عرضة للشعر الدهني".

الشعر الرقيق والمستقيم يفتقر إلى الملمس، مما يسمح للزيت بتغطية خيوط الشعر.

أما شعر "الأفرو" فيجب غسله بمعدل أقل، حوالي مرة إلى مرتين في الأسبوع. هذا لأن الشعر الإفريقي عرضة للتلف من الجفاف. الزيت ضروري للحفاظ على نعومة الشعر وتجعده.

ونصح الخبراء أنه لتجنب تلف الشعر، يجب تجنب استخدام الشامبو مع كل غسلة واستخدام الماء بمفرده أحيانا.

الرجل

ونصح خبير موقع "كيمست كليك" الرجال غسل الشعر مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، ولكن حذر من استخدام منتجات الشعر، التي قد تسد المسامات وتقلل من كمية الزيت المنتج. يمكن أن يؤدي نقص الزيت إلى جفاف الشعر وتلفه.

وأضاف خبير الشعر كناني: "غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر على الأرجح لا يساهم في الصلع."

أصحاب القشرة

أكد عباس كناني أن الإكثار من غسل الشعر ممكن أن يفاقم القشرة. ومع ذلك، فإن عدم الغسل يمكن أن يسبب حكة في فروة الرأس، مما قد يؤدي أيضا إلى تفاقم قشرة الرأس.

وقال كناني: "نصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة 2-3 مرات في الأسبوع وغسل شعرك بالماء 2-3 أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة."