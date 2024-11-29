محمد العدل يحتفل بعيد ميلاده ويدعو بالرحمة للملحن الراحل محمد رحيم

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مناسبة خاصة ومؤثرة، احتفل الفنان محمد العدل بعيد ميلاده، حيث أعرب عن شكره وامتنانه لكل من بعث له برسائل تهنئة وتقدير. وكتب العدل على منصاته الاجتماعية: "شكرا لكل اللي بعتلي رسايل.. شكرا للتقدير من الناس اللي بتحب شغلي وكلموني."

ولعل هذا الاحتفال يأتي في ظروف استثنائية، حيث كشف العدل أنه منذ ستة أشهر كان قد تعرض لجلطة قلبية كادت أن تضع حدًا لحياته. لكنه، بفضل الله، تجاوز تلك المحنة، مما جعله يقدر الحياة بشكل أكبر. وأشار إلى أن تلك التجربة تركت أثرًا عميقًا في نفسه، وجعلته يسعى للتقرب من أحبائه الذين يقدرون حقيقته بعيدًا عن صخب الحياة وضغوطها.

وأضاف العدل: "استمتعوا بحياتكم وبأحبابكم.. مفيش أغلى من الحبايب والعمر قصير مهما طول."

وفي لحظة تأمل، دعا العدل جمهوره ليتذكر الشاعر محمد رحيم، الذي كان دائمًا يتواصل معه في يوم عيد ميلاده. وطلب منهم الدعاء له بالرحمة، مما يعكس عمق العلاقة التي كانت تجمعهما، وتأثير رحيم في حياته.

يستمر محمد العدل في إلهام محبيه برسائله الإيجابية، مؤكدًا على أهمية العلاقات الإنسانية في حياة كل فرد.