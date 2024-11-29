إنزو ماريسكا: جادون سانشو سيساعدنا كثيراً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - عبّر إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي، عن رضاه على بداية فريقه في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث وصل أمس الخميس إلى فوزه الرابع على التوالي وكان على حساب هايدنهايم الألماني.

وقال ماريسكا، في تصريحات بعد المباراة: كان تحدياً جيداً للغاية من جميع الجوانب… كان هايدنهايم يضغط بقوة، ولكن بغض النظر عما يفعلونه، من المهم أن نكون مستعدين… من المهم الاستمرار بهذه العقلية… اللاعبون مستعدون وهذا مهم… قدم فيليب يورجنسن مباراة جيدة جداً، وكريستوفر نكونكو نفس الشيء… لدينا 9 أو 10 مباريات في كانون الأول، لذلك سيحصلون على المزيد من الفرص… يجب أن يكونوا مستعدين.

وعن جادون سانشو الذي شارك أساسياً للمرة الأولى منذ 20 تشرين الأول وقدم تمريرتين حاسمتين، قال المدرب الإيطالي: قلت منذ أن بدأت مع الفريق، جادون مهم جداً بالنسبة لنا… يجب أن يكون لائقاً ذهنياً وبدنياً، وسيساعدنا كثيراً، لسوء الحظ لم نشركه في المباريات القليلة الماضية لكنه أظهر الليلة مدى أهميته… نحن بحاجة إلى هذه الجودة في الثلث الأخير أمام كتلة دفاعية عميقة.. سوف يساعدنا كثيراً.