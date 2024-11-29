الدوري المغربي (12): الوداد يستقبل أولمبيك آسفي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُفتتح اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم بمباراتين، فيلتقي الاتحاد التوركي (8 بـ 115 نقطة) مع اتحاد طنجة (9 بـ 14 نقطة)، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والوداد (7 بـ 16 نقطة) مع أولمبيك آسفي (12 بـ 14 نقطة) الساعة 22:00.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 26 نقطة، يليه المغرب الفاسي بـ 19 نقطة، ولكل من الجيش الملكي، نهضة الزمامرة، والدفاع الجديدي 17 نقطة.