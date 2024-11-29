دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني، تعرض المخرج عمر زهران لاتهامات غير مبررة من قبل زوجة المخرج خالد يوسف بسرقة المجوهرات. وعلى الرغم من الأجواء المشحونة التي أحاطت بهذه القضية، إلا أن العديد من النجوم والشخصيات البارزة في مجال الفن قد أعربوا عن دعمهم الكامل لعمر زهران، مؤكدين على مكانته الرفيعة كفنان وإنسان.

من بين هؤلاء النجوم، برز اسم الفنان محمد صبحي، الذي عبر عن تضامنه مع زهران في منشور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي. قال صبحي: "الصديق الغالي المخرج عمر زهران، معرفتي بك رجلًا محترمًا وصديقًا وفيًا، وقبل كل شيء إنسان. أما ما أصابك وتفاصيله، عقلي لا يصدقها، وأكيد سوف تظهر الحقيقة. دعواتي لك بالفرج في محنتك."

هذا التصريح لم يكن الوحيد، فقد انضم عدد من الفنانين إلى قافلة الدعم، مشيدين بمهنية عمر زهران وشغفه بالفن. فقد أعربت الفنانة ليلى علوي عن تضامنها، قائلة: "أؤمن ببراءتك وسأكون دائمًا بجانبك، فالفن يحتاج إلى أشخاص مثل عمر زهران."

كما أضاف الفنان أحمد بدير: "تلك الاتهامات عارية عن الصحة، وعمر زهران هو رمز للتميز والإبداع في مجال الإخراج."

في ظل هذه الأجواء، يتطلع الكثيرون إلى ظهور الحقائق وتوضيح الموقف، في حين يبقى دعم زملاء المهنة لعمر زهران دليلًا على الروابط القوية التي تجمعهم في مواجهة الشدائد.