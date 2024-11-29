العالم اليوم - بريطانيا تتعهد بتقديم 2.5 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:27 صباحاً - تعهدت بريطانيا باستثمار 1.98 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي من أجل دعم الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضا.

وأعلنت الحكومة في بيان أن الاستثمار سيمول مشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع الفقر ومعالجة تداعيات التغير المناخي.

وتتم إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم في المقام الأول منحا وقروضا منخفضة الفائدة للغاية للدول الأكثر فقرا، كل ثلاث سنوات. ومن المقرر عقد مؤتمر للتعهدات في الخامس والسادس من ديسمبر كانون الأول في سول.

ويتطلع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إلى جمع مبلغ قياسي يتجاوز الثلاثة وتسعين مليار دولار التي جرى جمعها في ديسمبر كانون الأول 2021، وسط مطالب متزايدة من الدول الفقيرة التي تعاني وسط ديون تثقل كاهلها وكوارث مناخية وصراعات وضغوط أخرى.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم مساهمة قدرها أربعة مليارات دولار لصندوق المؤسسة الأسبوع الماضي.