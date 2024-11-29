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أحمد جودة - القاهرة -

قطع مدافع أتلتيكو مدريد، روبن لو نورماند، خطوة أخرى في طريق تعافيه من الورم الدموي تحت الجافية الذي عاني منه نتيجة إصابة دماغية تعرض لها قبل شهرين أمام ريال مدريد، حيث قام، اليوم الخميس، بضرب الكرة برأسه بشكل خفيف، وهو محمي بخوذة الرجبي، خلال بعض تدريبات الفريق.

نورماند يستعيد عافيته بعد الإصابة الدماغية

وفي الحصة التدريبية الخاصة تحت إشراف أوسكار بيتياس، المعد البدني للأتلتيكو، قام لو نورماند ببعض التمارين الخفيفة بلمس الكرة بالرأس، وكانت الكرات مفرغة من الهواء أكثر من المعتاد، و2 منها مختلفتين عن الكرات الرسمية المستخدمة في المسابقة الرسمية للمحترفين، ولم يتم تحديد موعد لعودته إلى المنافسة بعد.



وغاب لورمان عن المباريات الـ11 الأخيرة (12 مباراة مع مباراة السبت أمام بلد الوليد) بعد الإصابة التي تعرض لها في 26 سبتمبر (أيلول) في "الديربي" أمام ريال مدريد.

وقبل ذلك، كان اللاعب أساسيًا بلا منازع في تشكيل دييغو سيميوني في المباريات القليلة الأولى من الموسم.

وسيكون مدافع بطل أوروبا مع المنتخب الإسباني أحد الغائبين الثلاثة عن زيارة سيميوني لبلد الوليد السبت، حيث يغيب أيضًا كل من ناهويل مولينا وتوماس ليمار، وكلاهما يتعافى من إصابات عضلية ولم يشاركا في التدريبات اليوم.

وكانت الحصة التدريبية الصباحية التي أعدها الجهاز الفني لأتلتيكو مدريد ذات شقين، من ناحية، اكتفى اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمام سبارتا براغ بتدريبات استشفائية فقط، وعلى الجانب الآخر تدرب باقي الفريق بشكل مكثف على أرضية الملعب.