نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي تحديدا النجوم العالمين أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر.



يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وجاء الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة.



تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.



سوف تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي والقنوات الناقلة



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي:

* الجمعة 29 نوفمبر 2024:

- القادسية والخليج الساعة 4 ونصف إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مصر

- النصر وضمك الساعة 5 إلا ثلث مساء بتوقيت مصر

- الأهلي والوحدة الساعة 7 مساء بتوقيت مصر