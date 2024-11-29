عاجل.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، الخميس، تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المحلي إلى السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب تعارض التزامات حامل اللقب على المستوى القاري مع الموعد الأصلي.

تأجيل مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري

وقالت الرابطة في بيان إن القرار جاء بعد تغيير موعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) بدلًا من يوم 13 من نفس الشهر.



كما أعلنت الرابطة إقامة مباراة سموحة ومودرن سبورت يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني).

ويتصدر الأهلي الدوري بعدما حقق 7 نقاط من 3 مباريات متساويًا مع بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري، وبفارق نقطة واحدة أمام الزمالك خامس الترتيب.

واستهل الأهلي رحلة دفاعه عن اللقب القاري بالفوز 4-2 على ضيفه ستاد أبيدجان القادم من ساحل العاج ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا أورلاندو بايرتس.