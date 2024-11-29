يونايتد يحقق انتصاره الأول في اليوروباليغ

يونايتد يحقق انتصاره الأول في اليوروباليغفاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على بودو غليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثانية، وراسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين(45) و(50)، فيما سجل هدفي الفريق النرويجي هاكون إيفين (19)، وفيليب زينكرناجيل (23).

ورفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى (9) نقاط في المركز الثاني عشر، فيما رفع بودو غليمت رصيده إلى (7) نقاط في المركز السابع عشر.

بدوره تعادل فريق لاتسيو الإيطالي مع ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري سلبيا، وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل ناد بالحصول على نقطة وحيدة.

وبقي لاتسيو، الذي فاز في مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة، في صدارة الترتيب برصيد (13) نقطة، فيما ارتفع رصيد لودوجوريتس إلى نقطتين في المركز الـ34.

وضمن الجولة ذاتها تعادل توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع روما الإيطالي بهدفين لمثلهما، وسجلهما هدفي توتنهام هيونغ مين سون في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، وبيرنان جونسون (34)، فيما سجل لفريق روما إيفان نديكا هدف في الدقيقة (20)، وماتس هوميلس(90) ورفع توتنهام رصيده إلى (10) نقاط في المركز التاسع فيما رفع روما رصيده الى (6) نقاط في المركز الـ 21.

وفاز أتلتيك بلباو الإسباني لوصافة ترتيب المسابقة، عقب فوزه على ضيفه إيلفسبورج السويدي بثلاثية نظيفة سجلها بويرو آداما التسجيل في الدقيقة السادسة، وبينيات برادوس (24) وجوركا جوروزيتا (54).

ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى (13) نقطة، بفارق الأهداف خلف لاتسيو، بينما تجمد رصيد إيلفسبورج عند (4 )نقاط في المركز الـ27.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت بنفس الجولة عن فوز فيكتوريا بلزن التشيكي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني (2- 1)، وليون الفرنسي على مضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني(4- 1) وباوك سالونيكا اليوناني على مضيفه ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي (2 - صفر)، وتعادل ألكمار الهولندي مع ضيفه جالطة سراي التركي (1-1) ، واندرلخت البلجيكي مع ضيفه بورتو البرتغالي(2-2).