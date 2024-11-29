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أحمد جودة - القاهرة -

إنتهت منذ قليل المباراة التي جمعت الفريق الفرنسي نيس ضد نظيره رينجرز الاسكتلندي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

رينجرز يصعق نيس برباعية مقابل هدف وحيد

وبدأت المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، وبعد انطلاق الشوط الأول بثمان دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق نيس لكن تم الغائها من قِبل حكم الڤار، وظل الفريقين يلعبان بمستوي متميز حتى أحرز فاكلاف سيرني الهدف الأول لفريق رينجرز بصناعة حمزه إغمان في الدقيقة 35.

واستمر أحداث الشوط الأول ولاعبي فريق رينجرز مسيطرين بشكل واضح على اللقاء، حتى جاء الهدف الثاني عن طريق محمد ديوماندي بصناعة دوجون سترلينغ في الدقيقة 38،وبدأ مستوي لاعبي نيس يتراجع واهتزت الثقة في صفوف الفريق،ولم ينتهي الشوط حتى جاء الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع حتي انتهي الشوط الأول لصالح رينجرز بنتيجة 3-0.

إنطلق الشوط الثاني وظل مستوى نيس في تراجع ملحوظ، وسيطر لاعبي رينجرز على اللقاء بشكل جيد حتى أحرز حمزة أغمان، الهدف الرابع في الدقيقة 54،وسيطر الفريق على اللقاء بشكل كبير واختفى أداء نيس تمامًا.



حاول لاعبو نيس استعادة مستواهم والظهور بشكل جيد بعد عدد الأهداف التي استقبلها شباك الفريق، وأحرز بدر الدين بوعناني الهدف الأول والوحيد لفريق نيس في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، حتي انتهي اللقاء وأطلق الحكم صافرة نهاية بفوز رينجرز برباعية مقابل هدف.