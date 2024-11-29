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أحمد جودة - القاهرة -

قال جولين لوبيتيجي مدرب وست هام، إن آرسنال يعد الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة الطرفين، بعد غد السبت.

لوبيتيجي: آرسنال أفضل فريق في البريميرليج

ويسعى وست هام لمواصلة مستواه الجيد مؤخرا، حينما يواجه فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في ملعب لندن.

ورغم فوز فريقه 2-0 على نيوكاسل الإثنين الماضي، يرى لوبيتيجي أن فريقه سيحتاج إلى تقديم أفضل أداء ممكن لمجارة آرسنال في طريقة اللعب، والتي ظهرت في فوزه الكبير 5-1 على سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لوبيتيجي، الذي لن يتواجد على مقاعد البدلاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على 3 منها، عن آرسنال وأرتيتا.

وأضاف لوبيتيجي في مؤتمر صحفي "الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون اللاعبين في جاهزية كبيرة للمنافسة مع فريق هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في رأيي، وواحد من الأفضل في العالم".

وتابع "أرتيتا يعمل بشكل رائع كمدرب، ويدير الأمور بروعة في آرسنال، أنه يضع الأفكار ويمكنك أن ترى جيدا ما فعله وتعلم نوعيته كمدرب، يجب علينا أن نكون جاهزين".

وجاءت عقوبة لوبيتيجي، بعدما تعرض لإنذار في المباراة التي فاز بها فريقه على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك.

وعن ذلك، قال مدرب وست هام "أحيانا أحتاج إلى تحسين طريقة تعبيري عن مشاعري، لدي 3 بطاقات صفراء، لكن الأمور على ما يرام".

