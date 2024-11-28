مواهب كابيتانو مصر تتحدث عن التجربة بعد طرق أبواب الاحتراف.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - عبّر عيد العزازي، لاعب الزمالك مواليد 2008، عن سعادته بالانتقال إلى القلعة البيضاء عبر بوابة "كابيتانو مصر"، مطالباً الشباب بالتركيز والإصرار حتى يحققوا أحلامهم.

واستعرض برنامج "كابيتانو مصر" مواهبه الشابة التي طرقت أبواب الاحتراف في الأندية المصرية، قبل انطلاق موسمه الثالث اليوم الخميس.

من جانبه قال أحمد أشرف مواليد 2008 المنضم لفريق زد إنه كان يحلم بالانضمام إلى "كابيتانو مصر"، مؤكداً أن حلمه يتمثل فى الانضمام للفريق الأول، موجهاً نصيحة للشباب قائلاً: "كابيتانو مصر فرصة كبيرة لإثبات الذات".

كما أكد محمد عمرو لاعب 2008 أنه لعب للإسماعيلى بفضل كابيتانو مصر، مطالباً زملاءه قبل انطلاق الموسم الثالث من المشروع ببذل قصارى جهدهم للوصول إلى أهدافهم.

ويأتي على رأس الأندية التي استفادت من كنوز وجواهر تجربة كابيتانو مصر الزمالك الذي تعاقد مع 7 لاعبين مميزين للانضمام لقطاع الناشئين، فى ظل مستواهم الفنى القوى، وضم الزمالك السباعي، حازم اليماني مواليد 2008، وعيد العزازي مواليد 2008، ومحمد بسيوني مواليد 2009، وعبد الرحمن علاء مواليد 2009، ويوسف علاء مواليد 2009، والسيد محمود مواليد 2009، ومحمود ناصر شيكا مواليد 2009 من المواهب التي خرجت من مشروع كابيتانو مصر.

نفس الحال ينطبق على البنك الأهلي الذى تعاقد مع اللاعب مصطفى فوزي العيسوي، ابن محافظة جنوب سيناء مواليد 2008 نجم مشروع كابيتانو مصر .

وبدأت قناة أون تايم سبورتس، منذ قليل، إذاعة منافسات الموسم الثالث على التوالي من مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب، والذي تطلقه الشركة المتحدة للرياضة. ونظمت الشركة المتحدة للرياضة مؤتمراً صحفياً، أمس الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل الموسم الثالث من كابيتانو مصر، المخصص لاكتشاف المواهب الكروية. وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل، عبر برنامج كابيتانو مصر، فى الموسم الثالث المقرر انطلاقه اليوم 28 نوفمبر الجارى. ودعت المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر للاستعداد للموسم الثالث من كابيتانو مصر، 28 نوفمبر ووصفت الحدث برحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل، الشركة المتحدة للرياضة.. الوكيل الإعلاني الحصري. حقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحاً كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع في مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرته على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية. وظهر نجوم الكرة المصرية على رأس المدربين لفرق برنامج كابيتانو مصر، في مقدمتهم أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، وعصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والفراعنة السابق، بصحبة عمرو الحلوانى لاعب حرس الحدود وإنبى السابق، وشريف عبد الفضيل لاعب الفريق الأحمر السابق، وطارق السعيد نجم فريق الزمالك السابق، وعبد الستار صبرى نجم منتخب مصر الأسبق، ومحمد صلاح مدرب الزمالك السابق. ويهدف برنامج "كابيتانو مصر" إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي. يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع

اللاعب أحمد أشرف اللاعب أحمد أشرف

اللاعب محمد عمرو

محمد عمرو