انعقاد الاجتماع التشاوري للدورة 162 للمجلس الوزاري التحضيرية للقمة الـ 45 بالكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:38 مساءً - عقد اليوم الخميس في الكويت الاجتماع التشاوري للدورة 162 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية عبدالله اليحيا بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي. ومن المقرر أن تعقد أعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتأتي هذه الاجتماعات التحضيرية قبل انطلاق أعمال الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد المقبل.